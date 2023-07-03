Wydaje się, że po chwilowej panice, która zaowocowała wzrostem cen surowca do 120 USD inwestorzy zaczęli wyceniać scenariusz, w którym ryzyko wydłużenia konfliktu jest ograniczone, ale ten optymizm ma na razie ograniczone potwierdzenie w faktach. Prezydent Trump może wysłać dowolną liczbę postów na Truth Social, ale nie odblokują one transportu cieśniną Ormuz i nie wznowią z dnia na dzień wygaszonej produkcji ropy i gazu w Zatoce Perskiej. Strategia kreowania alternatywnej rzeczywistości długo działała, ale trudno powiedzieć, jak miałaby się powieść w tym przypadku – konflikt, którego większość Amerykanów, również wyborców prezydenta, nie chciała, coraz wyraźniej może go kosztować co najmniej Izbę Reprezentantów po jesiennych wyborach połówkowych. Obecnie szanse Republikanów na zachowanie w niej większości wydają się iluzoryczne.

