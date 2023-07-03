Daniel Kostecki, główny analityk rynków, CMC Markets Polska
Wspólny mianownik spekulacji to ogromny wzrost obrotu na amerykańskich ETF-ach oraz opcjach, co świadczyło o natłoku kapitału spekulacyjnego, pochodzącego również od graczy detalicznych. Im więcej spekulantów kupowało opcje z ceną wykonania poza pieniądzem powyżej obecnej ceny ropy (ETF USO), tym więcej jednostek instrumentu bazowego musieli kupować dealerzy opcji, co finalnie, podobnie jak na srebrze, doprowadziło do przegrzania rynku, czego dowodem było historycznie duże backwardation.