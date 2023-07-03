Bańka na ropie pękła?

Ostatnie wydarzenia na rynku ropy naftowej i instrumentów pochodnych, jak opcje, niczym nie różniły się od tego, co działo się wcześniej na rynku złota i srebra. Zwłaszcza na tym ostatnim rynku też przyszedł jeden dzień, gdy notowania cofnęły się w 24 godziny o 30 proc., podobnie jak i obecnie w notowaniach kontraktów na ropę.

