Na rynkach w USA znów na pierwszy plan wysuwa się temat obniżek stóp procentowych przez Fed. Najnowsze dane z rynku pracy mocno rozczarowały – w sierpniu powstało jedynie 22 tysiące nowych miejsc pracy, a stopa bezrobocia wzrosła do 4,3 proc., czyli do poziomu niewidzianego od 2021 roku. Słabsze dane, w połączeniu z bardziej gołębią retoryką Powella sprawiają, że inwestorzy coraz mocniej wyceniają ruch w dół już podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Fed. Byłaby to pierwsza zmiana po blisko dziewięciu miesiącach utrzymywania stóp na niezmienionym poziomie.

Reklama Reklama