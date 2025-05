Ile pieniędzy potrzeba, żeby żyć z odsetek od obligacji?

To jednak nie koniec rentierskich zmartwień. Wszak można założyć, że w miarę upływu czasu poziom wynagrodzeń będzie wolniej lub szybciej, ale rósł, natomiast wartość obligacji w długim terminie pozostanie zbieżna z ich wartością nominalną. Mówiąc inaczej, w miarę upływu czasu nasz milioner musiałby powiększać kapitał ulokowany w obligacjach, aby wciąż uzyskiwać z nich „tylko” przeciętne wynagrodzenie. Jeśli nie ma innych źródeł dochodów, musiałby powiększać kapitał z otrzymywanych odsetek, a więc „na życie” zostawałoby mu jeszcze mniej. Dziś inflacja oscyluje wokół 5 proc., wynagrodzenia wzrosły o 7,7 proc. w marcu r./r. Aby dotrzymać kroku tempu wzrostu wynagrodzeń, posiadacz kapitału musiałby reinwestować całe otrzymane odsetki z obligacji korporacyjnych. Odsetki od obligacji oszczędnościowych nie pozwolą nawet na pokonanie bieżącej inflacji (ale przyszłej raczej tak).

Inwestycje w obligacje w niewielkim lub zerowym stopniu utrzymają wartość nabywczą w długim okresie, jeśli odsetki nie są reinwestowane. Natomiast dobrze sprawdzą się w roli przetrzymania wartości przez krótki czas lub wówczas, gdy znaczenie ma planowanie przepływów pieniędzy.

Czytaj więcej Obligacje Częściowy wzrost zadłużenia dużych deweloperów z Catalyst Części deweloperów udało się uniknąć wzrostu wskaźników zadłużenia. Te same firmy utrzymały lub poprawiły wskaźniki płynności gotówkowej. Wszystkie emisje obligacji uplasowane zostały gładko i na lepszych warunkach niż wcześniejsze.

Emerycki grosz

Innego charakteru nabierają obligacje, gdy mowa o budowie kapitału emerytalnego. Tu mogą się już wykazać również osoby o niewielkich oszczędnościach i dochodach (w porównaniu z milionerami). Budowa III filaru jest dziś niezbędnym elementem strategicznego myślenia przyszłych emerytów. Przyjmując wariant pesymistyczny, w którym wypłata z ZUS odpowiadać będzie zaledwie 25 proc. otrzymywanego wynagrodzenia z pracy, przyszły emeryt powinien zgromadzić zasoby odpowiadające prawie 150 pensjom (czyli wynagrodzeniom z 12,5 roku), aby zebrane środki pozwoliły wypracować odsetki pozwalające na wypłatę brakujących 75 proc. Kalkulacja ta uwzględnia już spadek stóp procentowych o 2 pkt proc. oraz inwestycję w obligacje korporacyjne. Przy inwestycji w obligacje skarbowe (roczne) te same pieniądze pozwolą na wypłatę 37 proc. pensji netto.

Sytuacja się zmieni, jeśli kapitał gromadzony będzie na indywidualnym koncie emerytalnym. Wypłaty z IKE – po spełnieniu kilku warunków – zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych. Do uzyskania wypłaty odpowiadającej 75 proc. wysokości pensji „wystarczy” wówczas kapitał wart 120 miesięcznych wypłat. Ale jeśli stopa zstąpienia wyniesie 40 proc., do osiągnięcia celu wystarczy 96 pensji ulokowanych na IKE. Jeśli emeryt zgodzi się na obniżenie dochodów do 80 proc. wysokości swojej pensji, wówczas wystarczy, jeśli na IKE zgromadzi kapitał odpowiadający 68 pensjom. W przypadku średniego wynagrodzenia mowa o kapitale rzędu 440 tys. zł. Jeśli zaś celem jest mediana średniego wynagrodzenia, niezbędny do zgromadzenia kapitał to 320 tys. zł. Tyle pieniędzy wystarczy, by z IKE pozyskiwać co miesiąc 2000 zł. Drugie 2000 zł emerytury wypłaci ZUS, co razem złoży się na 80 proc. netto wysokości mediany pensji w gospodarce, oczywiście uwzględniając dzisiejsze warunki. Jeśli w miejsce obligacji korporacyjnych podstawimy obligacje oszczędnościowe SP, wypłaty odsetek sięgną 20 proc. mediany wynagrodzenia w gospodarce i 15 proc. średniego wynagrodzenia. W niekorzystnym scenariuszu, w którym emerytura ZUS wynosi tylko 25 proc. wynagrodzenia, dodatkowe 15 proc. podniesie wysokość wypłat do zaledwie 40 proc. pensji z okresu aktywności zawodowej. Alternatywą będzie więc opóźnienie przejścia na emeryturę.

Przy czym kwota wypłat z ZUS będzie co roku rewaloryzowana, zaś kapitał zgromadzony na IKE będzie co roku tracił część siły nabywczej, tak jak i wypłacane odsetki.