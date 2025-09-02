Medicalgorithmics chce przyciągnąć inwestorów

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Mariusz Książek poprzez Książek Holding znalazł się wśród nowych akcjonariuszy Medicalgorithmics. Fot. mpr
Przetasowania w akcjonariacie Medicalgorithmics wywołały spore poruszenie na rynku. Początkowo reakcja rynku była mocno pozytywna i akcje wyraźnie drożały, by w dalszej części poniedziałkowego handlu zejść pod kreskę.
Ryvu Therapeutics zawarło strategiczną umowę z koncernem BioNTech dotyczącą wsparcia badań klinicznych realizowanych w Polsce.
Główny udziałowiec spółki BioFund Capital Management spieniężył część posiadanych akcji.
Słabsze od oczekiwań wyniki kwartale farmaceutycznej grupy rynek przyjął wyjątkowo spokojnie. W pierwszej fazie czwartkowego handlu akcje spółki nieznacznie drożały. Inwestorzy najwyraźniej większą wagę przywiązują do poprawiających się perspektyw.
Pozyskane z emisji akcji 23 mln zł mają pozwolić biotechnologicznej spółce na poszerzenie portfela produktów, ekspansję na nowe rynki i zmianę struktury finansowania.
Biotechnologiczna spółka wypuści 5 mln walorów. Cenę emisyjną ustalono na 4,6 zł. Zarząd liczy na pozyskanie 23 mln zł.
Popyt na usługi medyczno-diagnostyczne systematycznie rośnie. Widać to w wynikach branży. Wraz z przychodami i zyskami rosną też notowania giełdowe. Czy rynek już zdyskontował dobre perspektywy dla takich firm, jak Diagnostyka, Voxel czy Enel-Med?