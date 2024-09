Podczas wtorkowej sesji Pure Biologics jest najmocniej drożejącą spółką na warszawskiej giełdzie. Przed godz. 10 kurs rośnie o 23 proc. do 26,5 zł. Właściciela zmieniły już akcje o wartości przekraczającej 4 mln zł. To wyższy obrót niż w przypadku takich blue chips jak Orlen, Pekao czy CD Projekt. Euforia inwestorów jest związana z informacją o postępach w komercjalizacji flagowych projektów polskiej spółki.

O czym poinformowało Pure Biologics?

Pure Biologics podpisało tzw. term sheet (porozumienie określające warunki transakcji) dotyczący sprzedaży dwóch projektów PBA-0405 i PBA-0111 za łączną kwotę 8-9 mln USD na rzecz spółki prawa amerykańskiego. Zamierza ona kontynuować prace nad ich rozwojem. Strony przewidują zawarcie umowy sprzedaży praw do projektów w terminie 90 dni.

Założenia transakcji przewidują, że z tytułu sprzedaży całości praw do projektów PBA-0405 oraz PBA-0111 Pure Biologics będzie przysługiwać opłata początkowa w kwocie od 4 do 4,5 mln USD za każdy projekt, czyli łącznie od 8 do 9 mln USD. W planach są też kolejne płatności na rzecz Pure Biologics, których wykonanie będzie uzależnione od realizacji kamieni milowych dotyczących obu projektów.

Ile zarobi Pure Biologics?

W przypadku zawarcia transakcji, maksymalna wartość kamieni milowych może wynieść do 299 mln USD. W ocenie zarządu, ewentualne pierwsze płatności z tego tytułu mogą trafić do Pure Biologics najwcześniej po upływie około 1,5 roku od momentu podpisania umowy sprzedaży.