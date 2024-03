Ryvu pokazało wyniki. Jakie ma plany na 2024 rok?

Wycena Ryvu na GPW wynosi obecnie 1,3 mld zł. Dziś, po publikacji raportu rocznego, akcje tanieją o prawie 2 proc. do 57,4 zł.

„ W 2023 roku cena akcji Ryvu wzrosła zaledwie o 10 proc., co nie jest satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę zachowanie polskiego rynku w szerokiej perspektywie. Rozumiemy jednak, że nasi inwestorzy oczekują więcej danych z fazy II RVU120, jasnych ścieżek regulacyjnych w przypadku wybranych chorób, IND nowego leku oraz kolejnych transakcji partneringowych. Jesteśmy bardzo aktywni we wszystkich tych obszarach i mamy nadzieję, że rok 2024 będzie obfitował w dobre wiadomości w tym zakresie” – napisał w liście do akcjonariuszy prezes spółki.