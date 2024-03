Medicalgorithmics z kolejną umową w USA

W odpowiedzi podczas czwartkowej sesji akcje Medicalgorithmics drożały nawet o ponad 2 proc., mimo solidnych spadków głównych indeksów.

Zgodnie z umową Medicalgorithmics będzie licencjonować G Medical oprogramowanie diagnostyczne, oparte na autorskich algorytmach sztucznej inteligencji (AI). Klient wykorzysta to rozwiązanie do optymalizacji procesu diagnostyki zaburzeń rytmu serca. Medicalgorithmics będzie otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie, którego wysokość będzie zależna od liczby wykonanych badań EKG. Nowy partner wyraził zainteresowanie szerszą współpracą również w obszarze wspólnego rozwoju technologii do monitorowani EKG.

- Przyspieszamy naszą ekspansję na rynku amerykańskim pozyskując jako kolejnego klienta firmę od lat działającą jako IDTF w USA. Nowy partner jest czwartym IDTF, dla którego rozpoczniemy świadczenie usług w tym roku. Prowadzimy zaawansowane rozmowy oraz testy naszych rozwiązań i algorytmów z sześcioma kolejnymi niezależnymi centrami diagnostycznymi. Łącznie na naszym celowniku jest 115 IDTF na rynku amerykańskim, które mogą być zainteresowane dostępem do naszej technologii i systemu sztucznej inteligencji w różnych modelach biznesowych – wyjaśnia Jarosław Jerzakowski, członek zarządu Medicalgorithmics ds. operacji i sprzedaży.

- Realizujemy obietnicę złożoną podczas niedawnego Investor Day pozyskując drugiego klienta - po Bittium - w tym kwartale. Podtrzymujemy, że naszym celem jest pozyskiwanie co najmniej dwu nowych klientów kwartalnie - dodaje.

W lutym Medicalgorithmics informował rynek, że pierwsze kontrakty z ośrodkami diagnostycznymi w USA pozyskane w 2023 r. weszły w fazę komercyjną, co oznacza pojawienie się pierwszych przychodów.