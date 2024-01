Zarząd Synektika zarekomendował wypłatę 25,8 mln zł dywidendy, czyli 3,03 zł na akcję. Przy obecnym kursie oznacza to ok. 3,5-proc. stopę dywidendy. Przed rokiem spółka wypłaciła 0,6 zł na akcję.

Reklama

W roku obrotowym 2022/2023 (okres od października do września) producent radiofarmaceutyków i dostawcy zaawansowanych rozwiązań dla medycyny zanotował rekordowe 52,4 mln zł zysku netto wobec 10,3 mln zł zysku rok wcześniej. Powtarzalna EBITDA zwiększył się trzykrotnie osiągając 97,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły rekordowe 446,9 mln zł i były o 168 proc., wyższe niż rok wcześniej.

Motorem napędowym wyników grupy był segment dostaw zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego oraz usług. Przychody ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych zwiększyły się o 197 proc., do 410,4 mln zł. Przychody segmentu radiofarmaceutyków wyniosły 36,5 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 26 proc.

- Na dynamiczny wzrost wyników Grupy złożyły się biznesowe sukcesy w obu segmentach działalności naszej firmy. Motorem napędowym wyników pozostaje segment dostaw zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego oraz usług, którego przychody potroiły się w minionym roku, przy równoczesnym wzroście rentowności. Segment radiofarmaceutyków zwiększył sprzedaż zewnętrzną o ponad jedną czwartą, a EBITDA segmentu, w konsekwencji wielomiesięcznej pracy u podstaw biznesu, wzrosła o ponad połowę – podkreślił w liście do akcjonariuszy Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektika.

Równocześnie zaznaczył, że jednym z filarów strategii rozwoju Grupy Synektik, kluczowym szczególnie w średnim i długim horyzoncie czasowym, jest zbudowanie strumienia tzw. powtarzalnych przychodów, pochodzących m.in. z realizacji z reguły wieloletnich umów na dostawy zużywalnych instrumentów oraz akcesoriów do sprzedawanego przez Grupę sprzętu medycznego. - W zakończonym roku tzw. powtarzalne przychody zwiększyły się o 89 proc., do 112,9 mln zł. Istotny wpływ na to miał rozwój chirurgii robotycznej w Polsce, Czechach i na Słowacji, przekładający się na bardziej intensywną utylizację autoryzowanych, będących pod opieką serwisową Grupy Synektik robotów da Vinci. W okresie 12 miesięcy zakończonych 30 września 2023 r. w Polsce wykonano 5,9 tys. zabiegów w asyście systemu da Vinci (wzrost o 10 proc. r/r). W Czechach i na Słowacji w tym okresie przeprowadzono 6,9 tys. zabiegów w asyście robotycznej, o 27 proc. więcej niż rok wcześniej – wskazał.