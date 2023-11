Synektik powyżej oczekiwań

Przychody grupy z tytułu dostaw sprzętu medycznego wzrosły o 274 proc. do 297,5 mln zł, na co kluczowy wpływ miał rozwój segmentu urządzeń do terapii onkologicznych, w szczególności robotyki oraz radiochirurgii. W minionym roku grupa m.in. dostarczyła klientom w Polsce, Czechach i na Słowacji 21 robotów chirurgicznych da Vinci. To motor napędowy tego segmentu biznesu giełdowej spółki. W ostatnich czterech kwartałach w Polsce zrealizowano blisko 6 tys. zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci, dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.