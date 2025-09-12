Ten tydzień z punktu widzenia krajowego inwestora jest dość interesujący. Początek to bardzo udana sesja, gdzie znów byliśmy jednym z lepszych rynków, ale w sumie odbyło się to bez żadnych istotnych informacji i powodów, aby tak rosnąć. Niestety, kolejne sesje potwierdziły ten scenariusz. W szczególności środa mogła przestraszyć, gdyż ewidentnie po raz kolejny wzrosło ryzyko geopolityczne. Niemniej skala reakcji świadczy o tym, że duzi inwestorzy podchodzą do tego dość spokojnie. Owszem indeksy zamknęły się na minusach, ale w sumie niezbyt dużych (-1 proc.). Obroty były spore, ale na pewno nie rekordowe. Ponadto dość spokojnie reagował polski złoty, podobnie jak rentowności obligacji.

