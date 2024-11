Bitcoin znów bije rekordy. Kryptowaluty na łasce wyborów w USA?

Pierwsze, poważne kroki w kierunku wsparcia Bitcoina już poczyniono. Republikanka, Cynthia Lummis zaprezentowała projekt ustawy, sugerującej stworzenie krajowej rezerwy strategicznej Bitcoina "Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) Act". Posiadanie rezerw BTC miałoby stabilizować wykładniczo rosnący amerykański deficyt, który sięga już blisko 36 bilionów dolarów.

W ramach nowej ustawy, USA miałoby dążyć do zgromadzenia 5% całkowitej, docelowej podaży Bitcoinów, czyli ok. 1 mln BTC. Narzędzia, które by to umożliwiły, są już dostępne w postaci funduszy ETF. Zakupy miałyby odbywać się przez 5 lat, z celem w postaci 200 tys. skupionych BTC każdego roku. Jeśli do tej układanki dodamy aspekt halvingów (malejąca podaż co 4 lata) oraz zakupy rynkowe poprzez fundusze ETF nietrudno domyślić się, że rynek ma nadzieję, że Trump przyspieszy szok podażowy.

XTB

Po chwili słabości, po tzw. halvingu (ograniczenie nowej podaży BTC i nagrody górników o połowę co mniej więcej 4 lata), Bitcoin znów wykazuje pewne podobieństwo do historycznych, halvingowych wzrorców, rozpoczynając cykliczny wzrost początkiem IV kwartału roku. Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P

Podsumowanie

Rynek prawdopodobnie nie myli się, wierząc, że wybór Trumpa mógłby pomóc 'rozwiązać worek z nowymi prezentami' dla branży kryptowalut. Na ten moment korzyści wykraczające poza ugruntowanie pozycji samego Bitcoina są trudne do oszacowania. Pamiętajmy, że w roku 2016 Trump wygrał wybory, choć sondaże dawały mu ledwie 15% szans przeciwko Hillary Clinton. Tak samo tym razem, rynki mogą mylić się, lekceważąc Harris.

Przynajmniej w krótkim terminie to, co stanie się z Bitcoinem, uzależnione będzie od rezultatu wyborów. Ale czy wygrana Demokratów zostanie odebrana jako duży cios w branżę? Niekoniecznie. W końcu to podczas rządów Demokratycznego Joe Bidena Bitcoin osiągnął nowe historyczne maksima i wzrósł z okolic 4 tys. USD w marcu 2020 roku do niemal 70 tys. USD obecnie.