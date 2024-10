Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 16.10.2024

Dane NBP o inflacji bazowej we wrześniu, ceny importu i eksportu we wrześniu w Stanach Zjednoczonych, sprzedaż detaliczna w Niemczech w sierpniu. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie