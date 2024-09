Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 6.09.2024

RPP zgodnie z oczekiwaniami utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie podczas pierwszego posiedzenia po wakacyjnej przerwie. Szanse na obniżki w tym roku są w zasadzie żadne, choć rynek widzi do tego minimalną przestrzeń. Z perspektywy tego, co może dziać się ze stopami procentowymi ważna będzie dzisiejsza konferencja prasowa o godzinie 15:00. W lipcu prof. Glapiński zasugerował, że stopy na obecnym poziomie mogą być utrzymane nawet do 2026 roku.