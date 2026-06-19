Wprowadzone ETF-y zapewniają inwestorom dostęp do globalnych obszarów inwestycyjnych, takich jak transformacja energetyczna, bezpieczeństwo i obronność, rozwój nowych technologii czy odbudowa Ukrainy. Fundusze działają w sposób pasywny, odwzorowując określone indeksy lub koszyki aktywów i umożliwiają uzyskanie zdywersyfikowanej ekspozycji na wybrane segmenty rynku.

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Czytaj więcej Finanse ETF-y coraz mocniej nadgryzają rynek inwestycyjny Przynajmniej kilka TFI w pogoni za inwestorami poszło w kierunku ETF-ów. To jednak dzisiaj tylko jedna z wielu form inwestycji, depczących po pięta...

Nowe ETF już w ofercie GPW

- Jednoczesny debiut na GPW aż ośmiu nowych ETF-ów od HANetf to bardzo istotne wydarzenie dla rozwoju segmentu ETF w Polsce. Tak znaczące rozszerzenie oferty zwiększa możliwości dywersyfikacji portfeli i daje inwestorom dostęp do globalnych trendów oraz kierunków, których aktywnie poszukują, w jednolitej i przejrzystej formule. Z każdym kolejnym debiutem rośnie atrakcyjność warszawskiego parkietu i jego konkurencyjność względem rozwiniętych rynków europejskich – powiedział Michał Kobza, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Te notowania stanowią znaczące rozszerzenie zarówno rynku, jak i obecności HANetf na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wprowadzając osiem dodatkowych produktów dla polskich inwestorów, pomagamy poszerzać dostęp do strategii powiązanych z jednymi z najważniejszych tematów obecnej epoki, w tym złotem, surowcami, europejską obronnością, bezpieczeństwem energetycznym, strategiczną autonomią oraz odbudową Ukrainy. Odbudowa Ukrainy będzie szczególnie istotna dla polskich inwestorów ze względu na bliskość geograficzną Polski i Ukrainy. Polska znajduje się w centrum wielu z tych tematów. Jest jedną z najszybciej rozwijających się dużych gospodarek Europy, ważnym głosem w kwestiach bezpieczeństwa europejskiego oraz krajem znajdującym się na pierwszej linii europejskich działań na rzecz dozbrojenia. Ponieważ polscy inwestorzy poszukują narzędzi pozwalających uczestniczyć w tych długoterminowych trendach, jesteśmy przekonani, że fundusze ETF i ETP będą odgrywać coraz ważniejszą rolę. Spodziewamy się również, że wkrótce wprowadzimy na polski rynek kolejne produkty z naszej oferty – podkreślał Hector McNeil, współzałożyciel i Co-CEO HANetf.

Czytaj więcej Inwestycje ETF-y na GPW wyraźnie przyspieszyły w tym roku W ciągu czterech miesięcy tego roku obrót funduszami ETF i ETC na GPW wyniósł 2,52 mld zł. To o 145 proc. więcej niż rok wcześniej. Do debiutu gieł...

Nowe ETF – y na GPW. Co dostali inwestorzy?

W ramach debiutu na Głównym Rynku GPW wprowadzono następujące ETF-y:

Future of European Defence Screened UCITS ETF – zapewnia ekspozycję na wyniki spółek z sektora obronnego (w tym cyberobrony) skoncentrowanego na Europie,

– zapewnia ekspozycję na wyniki spółek z sektora obronnego (w tym cyberobrony) skoncentrowanego na Europie, Making Europe Great Again UCITS ETF – umożliwia ekspozycję na wyniki spółek uznawanych za kluczowe dla wzrostu gospodarczego Europy,

– umożliwia ekspozycję na wyniki spółek uznawanych za kluczowe dla wzrostu gospodarczego Europy, Gold Miners Screened UCITS ETF – zapewnia ekspozycję na spółki, które generują przychody z branży wydobycia złota,

– zapewnia ekspozycję na spółki, które generują przychody z branży wydobycia złota, Defiance Ukraine Reconstruction UCITS ETF – umożliwia ekspozycję na wyniki spółek uznawanych za kluczowe dla odbudowy, niezależności energetycznej i obrony Ukrainy,

– umożliwia ekspozycję na wyniki spółek uznawanych za kluczowe dla odbudowy, niezależności energetycznej i obrony Ukrainy, Sprott Uranium Miners UCITS ETF – umożliwia ekspozycję w spółki, które są zaangażowane w wydobycie, eksplorację, zagospodarowanie i produkcję uranu,

– umożliwia ekspozycję w spółki, które są zaangażowane w wydobycie, eksplorację, zagospodarowanie i produkcję uranu, Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF – zapewnia ekspozycję na spółki, które prowadzą działalność w branży związanej z produkcją miedzi,

– zapewnia ekspozycję na spółki, które prowadzą działalność w branży związanej z produkcją miedzi, Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF – zapewnia ekspozycję na części rynku infrastruktury energetycznej dla spółek z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie,

– zapewnia ekspozycję na części rynku infrastruktury energetycznej dla spółek z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, Drone UCITS ETF –zapewnia ekspozycję na spółki prowadzące działalność w zakresie rozwoju, produkcji lub obsługi dronów i bezzałogowych statków powietrznych.

Wprowadzenie nowych funduszy ETF wpisuje się w plany i zapowiedzi zarządu GPW. Nie tak dawno, prezes GPW Tomasz Bardziłowski podkreślał, że chciałby, aby do końca roku oferta produktowa tego typu produktów zwiększyła się do 50. GPW zdaje się być więc na dobrej drodze do tego celu.