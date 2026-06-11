Jakie zmiany wprowadził Listing Act, jeżeli chodzi o raportowanie procesu rozciągniętego w czasie?

Najważniejsza zmiana polega na rozdzieleniu dwóch, dotychczas często niemalże złączonych ze sobą elementów: samej identyfikacji informacji poufnej oraz obowiązku jej ujawnienia. Listing Act wprowadza nowy rodzaj sytuacji – taki, w którym informacja może mieć charakter poufny przez dłuższy czas, a jednocześnie nie ma konieczności jej niezwłocznego ujawniania.

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W praktyce oznacza to odejście od modelu automatycznej reakcji emitenta po uznaniu zdarzenia lub okoliczności za informację poufną w postaci publikacji raportu (lub jej opóźnieniu w sposób przewidziany przepisami). Nowe regulacje zakładają, że obowiązek informacyjny powstanie dopiero wtedy, gdy proces osiągnie określony poziom finalności – w postaci „zdarzenia końcowego lub końcowej okoliczności”.

Dla emitentów oznacza to większą swobodę w zarządzaniu komunikacją z rynkiem, ale jednocześnie wymusza świadomość większej odpowiedzialności za właściwe rozpoznanie momentu, w którym proces przestaje być „wewnętrzny”, dotyczący niepublikowalnej informacji poufnej, a zaczyna mieć znaczenie informacyjne dla inwestorów, z powinnością wykonania jakościowego raportu.

Czym jest katalog informacji rozciągniętych w czasie?

Jednym z narzędzi mających wspierać stosowanie nowych przepisów jest przygotowany przez Komisję Europejską katalog przykładowych procesów rozciągniętych w czasie wraz z odpowiadającymi im zdarzeniami końcowymi.

Katalog ten został skomponowany przez jego autorów jako „otwarty wykaz”. Zawiera zestawienie 35 typowych sytuacji korporacyjnych, takich jak procesy inwestycyjne, transakcje kapitałowe czy działania operacyjne, oraz określa, na jakim etapie można mówić o momencie ich „finalizacji“ lub „ostateczności” z perspektywy obowiązków informacyjnych. Dla emitentów jest to wygodny punkt odniesienia, jednakże skomponowana tabelka nie daje gotowych odpowiedzi dla każdej sytuacji (co byłoby zwyczajnie niemożliwe), ale pozwala lepiej zrozumieć logikę regulacji: kluczowe znaczenie ma nie to, że proces trwa, lecz to, jaki osiągnął już poziom. Wiele zdarzeń, zwłaszcza bardziej złożonych lub specyficznych dla danej branży, nie znajdzie w nim bezpośredniego odpowiednika. W takich przypadkach emitent musi samodzielnie dokonać kwalifikacji, często posiłkując się analogią do „otwartego wykazu” lub efektami dialogu emitenta z jego interesariuszami.

Jakie zmiany powinien wprowadzić emitent w swoich politykach informacyjnych?

Nowe podejście do informacji poufnej wymaga przede wszystkim odejścia od perspektywy punktowej na rzecz ujęcia procesowego. W praktyce oznacza to konieczność dostosowania wewnętrznych procedur do zarządzania informacją w czasie – z uwzględnieniem jej ewolucji, etapów pośrednich oraz momentu konkretyzacji i wreszcie finalizacji. Docelowo emitenci powinni dysponować odpowiednio przygotowanymi politykami już na dzień 5 czerwca, czyli moment wejścia w życie nowych regulacji. Rzeczywistość rynkowa może wskazywać, że część podmiotów może pozostawać w tyle z wdrożeniem zmian lub funkcjonować w oparciu o rozwiązania niewystarczające w świetle nowych wymogów.

Dostosowanie polityk nie jest wprawdzie bezwzględnie wymagane przez przepisy, jednak staje się absolutnie konieczne w praktyce funkcjonowania emitentów. Odpowiednio opracowane polityki wewnętrzne pełnią bowiem rolę swoistego „wentylu bezpieczeństwa” w przypadku ewentualnej konfrontacji z organem nadzoru. Z tego względu aktualizacja polityk obiegu informacji traktowana powinna być dziś jako jeden z priorytetów w praktyce compliance emitentów.

Po pierwsze, polityki informacyjne powinny jasno rozróżniać moment identyfikacji informacji poufnej od momentu powstania obowiązku jej ujawnienia. To rozróżnienie musi być nie tylko teoretyczne, ale w szczególności operacyjne, tak aby było możliwe do zastosowania w codziennej praktyce funkcjonowania emitenta.

Po drugie, konieczne jest wprowadzenie mechanizmów pozwalających na bieżącą ocenę statusu procesu w kontekście okoliczności końcowych. W miarę jego rozwoju emitent powinien być w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy dany etap nadal mieści się w ramach informacji poufnej niepodlegającej publikacji, czy też zbliża się do momentu, w którym informacja będzie podlegała obowiązkowi ujawnienia.

Po trzecie, szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie poufnością. Skoro większa część procesu pozostaje nieujawniona, to rośnie ryzyko związane z nierównym dostępem do informacji, a w konsekwencji bezprawnym jej wykorzystaniem. W praktyce oznacza to konieczność bardziej elastycznego podejścia do list insiderów – w szczególności ich częstszej aktualizacji, nadzoru oraz monitorowania, mając na względzie poszczególne etapy projektu i interes spółki.

Nie bez znaczenia pozostaje także komunikacja wewnętrzna. Zespoły odpowiedzialne za relacje inwestorskie, compliance oraz zarząd muszą działać w sposób skoordynowany, aby zapewnić spójność podejmowanych decyzji.

Kluczowe staje się nie tylko to, czy informacja została ujawniona, ale przede wszystkim to, jak emitent doszedł do decyzji o jej publikacji lub jej braku. W praktyce to właśnie jakość procedur i dokumentacji procesu decyzyjnego emitenta może przesądzić o ocenie działań spółki.

Informacja poufna jako proces – czy ujawnianie wyłącznie zdarzeń końcowych zwiększa ryzyko po stronie emitenta?

Krótko – tak. Z jednej strony nowe regulacje ograniczają obowiązki raportowe, co można postrzegać jako uproszczenie. Z drugiej jednak strony zwiększają poziom odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Nowe regulacje nie upraszczają rzeczywistości, a raczej tylko ją porządkują, przenosząc ciężar z formalnego raportowania na świadome i odpowiedzialne zarządzanie informacją w czasie.

Największe ryzyko wiąże się z błędną identyfikacją momentu końcowego. Zbyt wczesne ujawnienie może prowadzić do wprowadzenia rynku w błąd, natomiast zbyt późne – już do zarzutu naruszenia obowiązków informacyjnych.

Dodatkowo, ponieważ wiele informacji pozostaje nieujawnionych przez dłuższy czas, rośnie znaczenie kontroli nad ich obiegiem. Każde naruszenie poufności może mieć poważne konsekwencje, zarówno prawne, jak i reputacyjne.

Kolejnym elementem jest dokumentowanie decyzji. W warunkach większej swobody interpretacyjnej kluczowe staje się wykazanie, dlaczego emitent uznał, że dany etap nie wymaga publikacji. Dokumentacja powinna odzwierciedlać tok rozumowania i dostępne w danym momencie informacje.

Komisja Europejska wyraźnie akcentuje, że to na emitencie spoczywa ciężar obrony przyjętych rozstrzygnięć w przypadku ewentualnych zastrzeżeń ze strony organu nadzoru. Udostępniony „otwarty wykaz” – obejmujący 35 przykładowych procesów – stanowi niewątpliwie cenne narzędzie interpretacyjne, jednak w realiach dynamicznego rynku pozostaje jedynie przysłowiową kroplą w morzu możliwych stanów faktycznych. W praktyce rzadko zdarzy się sytuacja, w której emitent będzie mógł wprost przyporządkować własny przypadek do jednego z zaprezentowanych modeli. Znacznie częściej konieczne będzie sięganie po rozumowanie przez analogię, wymagające pogłębionej oceny i uzasadnienia.

W tym kontekście Komisja jednoznacznie przesuwa punkt odpowiedzialności na emitenta: to on dokonuje kwalifikacji zdarzenia, określa moment jego finalności i – co równie istotne – dokumentuje cały proces decyzyjny. Właśnie ta dokumentacja staje się fundamentem ewentualnej obrony przyjętego podejścia.

Co w praktyce oznacza „zarządzanie procesem informacji poufnej”?

Procesowe ujęcie informacji poufnej to jedna z najważniejszych zmian wprowadzonych przez Listing Act. Daje ono emitentom większą elastyczność w komunikacji z rynkiem, ale jednocześnie wymaga bardziej zaawansowanego podejścia do zarządzania informacją.

W nowym modelu kluczowe jest myślenie o informacji poufnej jako o „cyklu życia” czy też „osi czasu”, a nie jednorazowym zdarzeniu. Obejmuje on kilka etapów: identyfikację, rozwój, ocenę, decyzję co do ujawnienia (czy też braku ujawnienia) oraz późniejszą weryfikację.

Emitent powinien być przygotowany na zarządzanie każdym z tych etapów – nie tylko od strony formalnej, ale również organizacyjnej. Oznacza to m.in. wyznaczenie odpowiedzialności wśród personelu, określenie procedur decyzyjnych oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji.

Istotną konsekwencją tej zmiany jest również ograniczenie potrzeby raportowania etapów pośrednich. Podkreślenia ponownie wymaga, że etapy pośrednie mogą spełniać walory informacji poufnej. To, że nie będą podlegać publikacji, jeżeli są jedynie etapem pośrednim procesu rozciągniętego w czasie, nie oznacza jednak, że tracą swoje znaczenie prawne. Przeciwnie – pozostają „prawdziwą” informacją poufną, czyli „zamkniętą” wewnątrz organizacji. Trafne wydaje się porównanie ich sytuacji do znajdowania się w „strefie ciszy”. Przesunięcie akcentu z publikacji na ochronę informacji jest jednym z najbardziej istotnych praktycznie skutków nowych regulacji.

Dotychczas często publikowano informacje o rozpoczęciu negocjacji, podpisaniu listów intencyjnych czy przejściu do kolejnej fazy projektu. Obecnie takie działania – o ile nie stanowią jeszcze końcowego rezultatu – co do zasady nie wymagają ujawnienia.