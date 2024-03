Michał Krajczewski, BM BNP Paribas: Wyniki firm, sygnały z gospodarki i analiza techniczna sprzyjają hossie

BM BNP Paribas

Jak na razie indeks polskich dużych spółek w szerszym ujęciu pozostaje w kanale wzrostowym. W tym miesiącu WIG20 nie wzbijał się na nowe maksima, tak jak to czyniły indeksy na rynkach bazowych. Było raczej widać realizację zysków. Z drugiej strony mamy wyraźną obronę wsparcia 2300 pkt, zarówno na początku marca jak i w połowie miesiąca. Widać długie dolne cienie. Jest to jednak umiarkowanie pozytywne przesłanie. Widać obecność popytu. Sytuacja zmieniła się u nas niewiele. Wciąż mamy historycznie niskie wyceny spółek i spory dystans do rynków rozwiniętych. Do tego mamy oczekiwania poprawy sytuacji gospodarczej, a wraz z tym lepszych wyników spółek. Mamy też dobre otoczenie polityczne. Póki nie dojdzie do większej korekty w USA i na innych rynkach zagranicznych, to nasz rynek ma szansę nadal uczestniczyć w globalnej hossie.

sWIG80 kilka dni temu wzbił się na nowe historyczne rekordy. Czy małe spółki będą nadal jednym z liderów wzrostów na GPW?

BM BNP Paribas

Tak powinno być. Jako biuro maklerskie bardziej preferujemy spółki średnie i małe. W przypadku dużych firm mamy więcej niewiadomych związanych z nastawieniem na naszej giełdy inwestorów zagranicznych. Ostatnio, przynajmniej w krótkim terminie, jakieś znaki zapytania mogła postawić sprawa wokół LPP. Wykresy mWIG40 i sWIG80 wskazują na stabilne trendy wzrostowe, co odbywa się przy braku większych napływów do funduszy polskich akcji. Kolejny argument wzrostowy jest zatem przed nami, bo jeśli hossa będzie kontynuowana, napływy powinny się pojawić. Perspektywy gospodarcze i krajowe są dobre, jakoś średnich i małych spółek poprawia się, mamy też stabilne napływy do PPK. Póki co, trend wzrostowy obowiązuje.

Jakie są perspektywy złota biorąc pod uwagę nadchodzące spadki stóp procentowych?