Miesiąc na rynkach: Dwucyfrowe wzrosty na GPW w 2024 r. są jak najbardziej realne

Które sektory mogą być motorem napędowym wzrostów? Nie będzie hossy bez banków?

Kamil Stolarski: Jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o banki. Są one w bardzo dobrym momencie, to jest ich eldorado i wierzę, że ono będzie trwało. Zyski w najbliższych kwartałach będą bardzo mocne, a prawda też jest taka, że banki nadal są tanie. Jeśli mówimy o wskaźniku cena do zysku, to na 2024 r. kształtuje się on w przedziale 5–6, stopy dywidend sięgają 10 proc. Nie zdziwię się więc, jak banki będą mocno rosły i stopy dywidend spadną do 7–8 proc., co dalej jednak byłoby dobrym wynikiem. Zgadzam się, że jest moda na Polskę, i to też powinno wspierać sektor bankowy. Zakładam, że w przyszłym roku banki urosną o wysokie kilkanaście procent. Proszę zresztą zwrócić uwagę na dwa duże banki, czyli PKO BP i Pekao. Według moich analiz w nieco ponad dwa lata wypłacą w postaci dywidendy około 30 proc. swojej wartości. Jest więc miejsce na to, by kursy szły do góry.

Gdzie można sięgać wyobraźnią, jeśli chodzi o banki?

Piotr Szulec: Jeśli uwzględnimy wspomniane dywidendy, to moja wyobraźnia sięga bardzo wysoko. Jak spojrzymy na ostatnie lata, to można znaleźć wiele rynków, gdzie indeksy na przestrzeni roku czy dwóch urosły po 100 proc. i więcej. Od dołka październikowego z 2022 r. jesteśmy około 70 proc. na plusie, a to oznacza, że dalej jest miejsce do wzrostów. Wspinamy się po ścianie strachu. Wielu inwestorów nie wierzy nadal we wzrosty i nie ma ich na rynku. Jeszcze nie ma euforycznych ruchów, a potencjał wynikający z sytuacji fundamentalnej i technicznej wciąż jest bardzo duży. Patrząc też na branże, mamy idealne środowisko pod konsumenta i spółki na niego nastawione. Szeroko pojęty sektor handlowy i detaliczny ma bardzo duże możliwości, jeśli zakładamy poprawę w polskiej gospodarce.