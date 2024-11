"Mam wielką przyjemność nominować Scotta Bessenta, by służył jako 79. sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych. Scott jest powszechnie szanowany jako jeden z najlepszych inwestorów międzynarodowych na świecie oraz jako strateg geopolityczny i ekonomiczny. Historia Scotta jest historią Amerykańskiego Snu" - napisał prezydent-elekt Donald Trump.

Kim jest Scott Bessent?

Bessent jest prezesem firmy inwestycyjnej Key Square Group. Zdobył ponad 40 lat doświadczenia w branży finansowej. Odbywał staż wspólnie z późniejszym rynkowym guru Jimem Rogersem. Później pracował m.in. w Brown Brothers Harriman, Kynikos Associates (funduszu Jima Chanosa) oraz w Soros Fund Managment. Był m.in. szefem londyńskiego biura funduszu Sorosa. W 1992 r. był członkiem zespołu, który zarobił ponad 1 mld USD, grając na załamanie kursu funta brytyjskiego. Bliskie związki z Sorosem mogą osłabić poparcie dla niego wśród republikanów, ale Bessent jest jak na razie uznawany za osobę lojalną wobec Trumpa, którego wspiera od 2016 r. Niedawno napisał on opinię dla „The Wall Street Journal”, w której skrytykował ekonomistów przepowiadających, że rządy Trumpa doprowadzą do kryzysu gospodarczego. „Klęska bidenomiki jest wyraźna. Pan Trump zdołał już raz jednak ożywić gospodarkę i może zrobić to ponownie” – stwierdził Bessent.

Kampanijny doradca ekonomiczny Trumpa jest znany na Wall Street jako „cichy zabójca”. Przydomek ten zdobył dzięki „zabójczej” skuteczności swoich transakcji.

Zwolennik ceł

– Nie mogę wskazać obszaru globalnego inwestowania, z którym nie miałby on do czynienia. On jest jedynym człowiekiem, którego znam, będącym zarówno uczestnikiem rynku, jak i osobą czującą się bardzo komfortowo w środowiskach akademickich. On ma rzadką kombinację wysokiego IQ oraz inteligencji emocjonalnej – przekonuje Stanley Druckenmiller, miliarder z branży funduszów hedgingowych.

– Scott w 100 proc. zgadza się z prezydentem Trumpem w kwestii ceł. Chwalił zdolności negocjacyjne prezydenta. Jego wiedza rynkowa pozwoli na maksymalną presję i przychody przy minimalnych zakłóceniach gospodarczych – powiedział w rozmowie z serwisem Axios Jason Trennert, prezes firmy Strategas znający Bessenta od dwóch dekad.