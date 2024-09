Węgry wracają do cięcia stóp procentowych

Wtorkowa decyzja MNB o obniżce głównej stopy procentowej o 25 punktów bazowych, do 6,50 proc., była spodziewana. Po lipcowym wystrzale do 4,1 proc., w sierpniu inflacja na Węgrzech spowolniła silniej od prognoz, do 3,4 proc. To najmniej od 3,5 roku i znów w przedziale tolerancji wokół celu inflacyjnego (3 proc. +/- 1 pkt proc.).

– Uspokoiło to węgierskie władze monetarne, że siła wzrostu cen nie zaczyna trwale odbiegać od oficjalnych projekcji – wyjaśnia Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl. Co więcej, ostatnia projekcja banku centralnego wskazuje na zejście inflacji na stałe do poziomu około 3 proc. w 2025 r.