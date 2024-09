Biurokracja szkodzi handlowi po brexicie

– Brexit był dla nas początkowo bardzo trudny. Domagano się od nas certyfikatów weterynaryjnych dla popcornu karmelowego, gdyż zawiera on masło. Przed brexitem klienci z UE – tacy jak kina czy sklepy– mogli zamawiać nasz popcorn w internecie, a my wysyłaliśmy go poprzez Royal Mail lub firmę kurierską. Później to się skończyło, a brexit przyniósł nam więcej kosztów związanych z dodatkową biurokracją – przyznał Adam Sopher, prezes firmy Joe & Seph produkującej popcorn. Sprzedaż jego firmy do krajów UE z czasem się podniosła, ale popcorn stał się droższy. O ile przed brexitem dostawa palety popcornu kosztowała około 130 funtów, to obecnie kosztuje 230–250 funtów.

Według danych brytyjskiego Biura Narodowych Statystyk (ONS) brytyjski eksport do UE wyniósł w 2023 r. 356 mld funtów, z czego 171 mld funtów przypadało na usługi. Import dóbr i usług z UE do Wielkiej Brytanii sięgał wówczas 466 mld funtów.