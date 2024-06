OPEC+ zatopił ceny ropy. Oto, jak mu się to udało

Decyzja producentów ropy skupionych wokół kartelu OPEC doprowadziła do silnego spadku notowań kontraktów na ropę. Inwestorzy zakładają, że surowca nie zabraknie, a to skłania ich do obstawiania dalszej jego przeceny.