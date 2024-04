Kiedy Indie awansują do pierwszej trójki gospodarek? Premier rozbudza apetyty

Powiększanie się indyjskiej klasy średniej pośrednio stymulowało rozwój rynku akcji. Sensex, czyli indeks giełdy w Mumbaju, wzrósł w ciągu tych dziesięciu lat o ponad 225 proc. – zyskiwał tym samym mocniej niż amerykański S&P 500 (prawie 180 proc.), niemiecki DAX (prawie 100 proc.) czy chiński Shanghai Composite (45 proc.). Dalsze losy indyjskiej hossy są mocno wiązane z wynikiem wyborów. Chris Wood, główny strateg rynku akcji w Jefferies, przedstawił nawet prognozę, zgodnie z którą tamtejszy rynek akcji może stracić nawet 25 proc., jeśli Modi poniesie wyborczą porażkę.

Strategia Modiego w kampanii polega m.in. na obietnicach. Premier zapowiada, że poszerzy programy socjalne, że będą powstawać darmowe domy dla biednych i otrzymają też oni od państwa bezpłatnie ziarno oraz gaz do gotowania. Indie mają stawać się globalnym hubem dla przemysłu farmaceutycznego, energetycznego i produkcji półprzewodników. Rozwijana ma być turystyka i modernizowana infrastruktura, która po dziesięciu latach rządów BJP wciąż pozostawia wiele do życzenia. W 2027 r. PKB ma zaś sięgnąć 5 bln USD – choć ta obietnica akurat wydaje się dość skromna, gdyż MFW szacuje, że indyjski nominalny PKB wyniesie wówczas 5,43 bln USD, a Indie staną się trzecią gospodarką świata, przed którą będą już tylko Chiny i USA. W 2047 r., na setną rocznicę niepodległości, Indie mają natomiast osiągnąć status gospodarki rozwiniętej.

Rządy Modiego nie są jednak bynajmniej tylko pasmem sukcesów. Indyjscy przedsiębiorcy często narzekają na wprowadzony przez jego rząd pięciostopniowy system podatku od sprzedaży, który zastąpił szereg danin ustalanych przez władze stanów. Ich zdaniem mógłby on być prostszy. Rząd potrafił też zaskakiwać przedsiębiorców dużymi zmianami w prawie podatkowym, takimi jak nałożona w zeszłym roku 28-proc. danina dla firm z branży gamingowej. Indyjskie prawo pracy nadal jest uważane za mocno skomplikowane, postępowania sądowe są przewlekłe, a dostęp do 40 branż gospodarki jest bardzo ograniczony dla inwestorów z zagranicy (co skłania ich do wchodzenia w spółki z lokalnymi potentatami takimi jak wspomniany Mukesh Ambani). Przykładem tego, jak rząd Modiego potrafi arbitralnie mieszać się do gospodarki, jest m.in. jego nagła decyzja z listopada 2016 r. o wycofaniu z obiegu banknotów o dużych nominałach. Miało to uderzyć przede wszystkim w szarą strefę, a wywołało na pewien czas chaos w gospodarce.

– Wiele firm twierdzi, że rząd Modiego ma tendencję do zmieniania reguł i praw w odpowiedzi na sygnały społeczne. O ile może to w pewien sposób zrozumiałe i może być pozytywne, o tyle jednak sprawia, że trudniej jest sfinalizować decyzje budżetowe – wskazuje Pramit Pal Chaudhuri, analityk Eurasia Group.

Silny wzrost

Indyjski PKB według rządowych prognoz ma wzrosnąć w bieżącym roku fiskalnym (kończącym się w marcu 2025 r.) o 7,3 proc. MFW prognozuje wzrost na poziomie 6,8 proc., a mediana prognoz analityków zebranych przez agencję Bloomberga sugeruje zwyżkę o 6,6 proc. Poszczególne prognozy wahają się od 5,8 proc. (Credit Agricole) do 8 proc. (State Bank of India). Według „The New York Timesa” większość finansistów z Mumbaju spodziewa się, że wzrost gospodarczy sięgnie w obecnym roku fiskalnym od 6 proc. do 6,5 proc., a najbardziej pesymistyczne prognozy oznaczają wzrost o 4,5 proc. Nawet więc w najbardziej pesymistycznym scenariuszu Indie mogą się rozwijać szybciej niż USA, strefa euro czy Chiny. Według większości kraj ten ma natomiast wielką szansę, by być w tym roku najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką świata. Modi lubi wskazywać, że to wysokie tempo jest zasługą jego rządów. Indie jednak rozwijały się w bardzo podobnym tempie również przez dekadę poprzedzającą rządy BJP – w okresie, gdy krajem rządził Indyjski Kongres Narodowy. Bogacenie się społeczeństwa było jednak wówczas nieco mniej widoczne, a poprzednie rządy okazywały się mniej sprawne w kształtowaniu swojego reformatorskiego wizerunku niż gabinet Modiego.