WykresDnia: Indie: spółki dodały bilion dolarów w trzy lata

Wraz z rozwojem rynku południowoazjatyckiego kapitalizacja rynkowa spółek notowanych na indyjskich giełdach wzrosła o 1 bilion dolarów w niecałe trzy lata. Główny indeks giełdowy w Indiach wzrósł w tym roku o ponad 13 proc., osiągając rekordowy poziom i utrzymuje się na dobrej drodze do wzrostów ósmy rok z rzędu.

Trzy największe rynki akcji to Stany Zjednoczone, których wartość wynosi nieco ponad 48 bilionów dolarów, następnie Chiny – około 9,6 miliarda dolarów i Japonia – prawie 6 bilionów dolarów – według danych Bloomberga.

Na początku tego roku Indie pokonały Chiny i stały się najludniejszym krajem świata, dzięki czemu stały się najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką. Wychwalając stabilność polityczną i duży potencjał wzrostu krajowego, Indie czynią wysiłki w celu zwiększenia globalnych inwestycji na swoich rynkach kapitałowych, a także w produkcji przemysłowej.

Zagraniczni inwestorzy kupili w tym roku akcje tego kraju o wartości netto ponad 15 miliardów dolarów, podczas gdy fundusze krajowe przeznaczyły na zakupy ponad 20 miliardów dolarów. Uzupełnieniem tego wsparcia instytucjonalnego jest ożywienie handlu detalicznego od czasu pandemii.

Indie przechodzą od gospodarki zorientowanej na konsumpcję do gospodarki kierowanej zarówno przez konsumpcję, jak i inwestycje, a „rynki pozytywnie i słusznie zareagowały na tę potencjalną siłę kraju”, Ashish Gupta, dyrektor ds. inwestycji w Axis Mutual Fund, napisał w notatce.

Indie staną się trzecią co do wielkości gospodarką do 2030 r., a PKB kraju prawdopodobnie wzrośnie z 6,4 proc. w 2023 r. do 7 proc. w 2026 r., wynika z raportu opublikowanego we wtorek przez S&P Global. Indie są obecnie piątą co do wielkości gospodarką na świecie, po USA, Chinach, Niemczech i Japonii.