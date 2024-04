Niemiecka produkcja rośnie, ale eksport spada

Destatis podał również, że w lutym niemiecki eksport spadł o 2,0 proc., a import wzrósł o 3,2 proc. w ujęciu kalendarzowym i sezonowym w porównaniu ze styczniem. Eksport spadł o 4,4 proc. w porównaniu z lutym 2023 r., a import o 8,7 proc.

Do ​​państw członkowskich Unii Europejskiej Niemcy wyeksportowały towary o wartości 72,9 mld euro, natomiast zaimportowały towary o wartości 57,5 ​​mld euro okres. W porównaniu ze styczniem 2024 r. kalendarzowy i wyrównany sezonowo eksport do krajów UE spadł o 3,9 proc., a import o 5,7 proc. Wartość towarów wyeksportowanych do krajów strefy euro w lutym 2024 r. wyniosła 50,8 mld euro (-3,6 proc.), a wartość towarów importowanych - 38,1 mld euro (-4,7 proc.). Do krajów UE nienależących do strefy euro wyeksportowano towary o wartości 22,1 mld euro (-4,6 proc.), natomiast wartość towarów importowanych wyniosła 19,4 mld euro (-7,7 proc.).

Eksport towarów do krajów spoza UE (kraje trzecie) wyniósł w lutym 2024 r. 60,0 mld euro, natomiast import z tych krajów wyniósł 54,0 mld euro w ujęciu kalendarzowym i wyrównanym sezonowo. W porównaniu ze styczniem 2024 r. eksport do krajów trzecich wzrósł o 0,4 proc., a import z krajów trzecich o 14,7 proc.

Większość niemieckiego eksportu trafiła w lutym do Stanów Zjednoczonych. Eksport wzrósł o 10,2 proc. w porównaniu ze styczniem 2024 roku, a jego wartość do 13,8 mld euro. Eksport do Chińskiej Republiki Ludowej spadł o 0,6 proc. do 8,0 mld euro, a do Wielkiej Brytanii o 2,0 proc. do 6,6 mld euro.

Większość importu w lutym pochodziła z Chińskiej Republiki Ludowej. Sprowadzono stamtąd towary o wartości 12,1 mld euro, co stanowiło wzrost o 16,0 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, po uwzględnieniu kalendarza i sezonowości. Import ze Stanów Zjednoczonych spadł o 5,2 proc. do 7,4 mld euro. Import z Wielkiej Brytanii spadł w tym samym okresie o 4,6 proc. do 3,1 miliarda euro.

Eksport do Federacji Rosyjskiej wzrósł kalendarzowo i sezonowo o 1,5 proc. do 0,7 mld euro w lutym 2024 r. w porównaniu ze styczniem 2024 r. W porównaniu z lutym 2023 r., kiedy eksport do Rosji gwałtownie spadł już w wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę, eksport spadł o kolejne 24 proc Import z Rosji wzrósł w lutym 2024 r. o 23,5 proc. do 0,2 mld euro w porównaniu ze styczniem 2024 r. i spadł o 36,2 proc. w porównaniu z lutym 2023 r.