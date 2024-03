Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła w lutym o 0,6 proc. w porównaniu ze styczniem, po tym jak miesiąc wcześniej spadła ona o 1,1 proc. Średnio prognozowano jednak, że zwiększy się o 0,8 proc. Po odliczeniu od tych danych transakcji, w których sprzedawano samochody, sprzedaż wzrosła o 0,3 proc., wobec oczekiwanych 0,5 proc. W styczniu spadła o 0,8 proc.

Tymczasem amerykańska inflacja producencka przyspieszyła z 0,3 proc. m./m. w styczniu do 0,6 proc. w lutym. Średnio spodziewano się, że pozostanie ona na takim samym poziomie. Inflacja liczona rok do roku wzrosła natomiast z 1 proc. do 1,6 proc.

- Większy od spodziewanego wzrost inflacji producenckiej w lutym był spowodowany głównie zwyżką cen energii o 4,4 proc. m./m., w tym wzrostem cen benzyny o 6,8 proc. Po wyłączeniu cen żywności oraz energii, ceny wzrosły bardziej umiarkowanie, bo o 0,3 proc. m./m. - zauważa Andrew Hunter, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

Tymczasem liczba składanych po raz pierwszy wniosków o zasiłki dla bezrobotnych wyniosła w zeszłym tygodniu 209 tys. Średnio się spodziewano, że sięgnie 218 tys., po tym jak tydzień wcześniej było ich 210 tys.