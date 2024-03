Licząc w porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny wzrosły o 0,4 proc., po styczniowej zwyżce o 0,3 proc. Inflacja bazowa, czyli nie uwzględniająca zmian cen żywności, paliw i energii, wyhamowała z 3,9 proc. do 3,8 proc., ale oczekiwano, że zejdzie do 3,7 proc. Liczona w tempie miesięcznym pozostała na poziomie 0,4 proc. Energia zdrożała o 2,3 proc. w porównaniu ze styczniem, usługi transportowe o 1,4 proc., czynsze o 0,4 proc., a wzrost cen żywności był płaski.

„Ostatnia mila” w walce z inflacją najtrudniejsza

- Najnowsze dane z USA wskazują, że tzw. „ostatnia mila” w walce z inflacją będzie najprawdopodobniej najtrudniejsza. Chociaż inflacja szybko opadła ze swoich szczytowych wartości, wyraźnie widać jej coraz głębsze zakorzenienie w okolicach 3 proc., mimo iż cel inflacyjny Rezerwy Federalnej ustalony jest na poziomie 2 proc. Dzisiejsze dane nie zmieniają jednak prognoz dotyczących rozpoczęcia obniżek stóp procentowych przez Fed w bieżącym roku. Amerykański bank centralny dysponuje znacznym marginesem manewru, biorąc pod uwagę, że przy 3 proc. inflacji stopy procentowe wynoszą 5,25 proc. Redukcja kosztu pieniądza będzie jednak realizowana powoli, aby uniknąć ryzyka utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie” – ocenia Mikołaj Raczyński, dyrektor zarządzający platformy Portu.

Kiedy Fed zacznie ciąć stopy?

- To, że inflacja bazowa rosła już drugi miesiąc z rzędu o 0,4 proc. m./m. sprawia, że oficjelom z Fedu trochę jeszcze brakuje, by zyskać "większą pewność', co do potrzeby cięcia stóp procentowych. Nadal jednak wierzymy w to, że jest jeszcze sporo presji dezinflacyjnej, która da o sobie znać. Zwłaszcza dotyczy to powrotu jednostkowych kosztów pracy do poziomów sprzed pandemii. Ogólnie spodziewamy się, że Fed zacznie ciąć stopy procentowe w czerwcu. Do tego czasu będzie miał więcej dowodów na to, że inflacja bazowa PCE (czyli najbardziej preferowany przez Fed wskaźnik inflacji) zbliża się do celu wynoszącego 2 proc. - wskazuje Paul Ashworth, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.