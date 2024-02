WykresDnia: Kłopoty z amerykańskimi nieruchomościami komercyjnymi

Spadek cen obligacji niemieckich pożyczkodawców był ostatnim z serii sygnałów ostrzegawczych. Rating New York Community Bancorp został zamieniony na śmieciowy przez Moody’s Investors Service po zasygnalizowaniu problemów na rynku nieruchomości, natomiast japoński Aozora Bank odnotował pierwszą stratę od 15 lat z powodu rezerw na pożyczki udzielone amerykańskim nieruchomościom komercyjnym.

Istnieją poważne obawy na amerykańskim rynku nieruchomości komercyjnych – powiedział Paul van der Westhuizen, strateg kredytowy Rabobanku. – Dla większych banków amerykańskich i europejskich nie stanowi to problemu, ale mniejsze niemieckie banki skupione na nieruchomościach odczuwają pewien ból. Jednak w tej chwili jest to dla nich bardziej kwestia rentowności niż wypłacalności. Mają wystarczający kapitał i są mniej narażone na ryzyko ucieczki depozytów niż banki działające wyłącznie na rynku detalicznym.

Deutsche Bank AG odnotował w swoich wynikach ponad czterokrotnie większe niż rok wcześniej rezerwy na straty na amerykańskich nieruchomościach komercyjnych. Ostrzegł, że refinansowanie stwarza największe ryzyko dla sektora borykającego się z trudnościami, ponieważ ucierpi wartość aktywów.

Szwajcarska spółka Julius Baer Group Ltd. oświadczyła, że ​​spłaci ogromne pożyczki upadłej spółce nieruchomościowej Signa. Chociaż był to konkretny problem, dołączył się do szerszych obaw dotyczących tego, jak daleko sytuacja może się rozprzestrzenić.

Morgan Stanley przeprowadził rozmowę telefoniczną z klientami, rekomendując im sprzedaż obligacji uprzywilejowanych Deutsche PBB. Według danych CBBT zebranych przez Bloomberg, papiery wyemitowane w 2027 r. spadły następnie o ponad 5 centów do 97. Tymczasem od wtorku do środy notowania banku AT1 spadły aż o 15 centów do 36.

Deutsche PBB poinformował, że chociaż zwiększył rezerwy na straty kredytowe do 210–215 mln euro za cały rok, „utrzymuje rentowność dzięki swojej sile finansowej”. W przypadku Deutsche Bank istnieje luka pomiędzy ekspozycją banków na amerykańskie kredyty specjalistyczne a ekspozycją na księgę CRE banków w USA, ponieważ DB angażuje się w istotnym zakresie w inne kredyty oparte na aktywach lub kredyty projektowe, które również kwalifikują się jako kredyty specjalistyczne, zgodnie z oceną Moody’s.