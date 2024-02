Nikkei 225 bardzo blisko rekordu

Japoński PKB spadł w IV kwartale o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami, podczas gdy kwartał wcześniej zmniejszył się o 0,8 proc. Gospodarka Kraju Kwitnącej Wiśni weszła więc w techniczną recesję. Annualizowany wzrost gospodarczy (kwartał do kwartału, ale w tempie rocznym) wyniósł minus 0,4 proc., po minus 3,3 proc. odnotowanych w poprzednich trzech miesiącach. To zaskoczenie, bo średnie szacunki przewidywały wzrost i to o 1,4 proc.