Chińskie restrykcje w przesyle danych uderzają w firmy finansowe

– Będziemy świadkami częstszego izolowania i mniejszej obecności – powiedział John O’Connor, były prezes JPMorgan Alternative Asset Management, który zasiadał w komisji ds. ryzyka firmy, a obecnie kieruje J.H. Whitney Data Services, która specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem. – Czy w pewnym momencie nagroda naprawdę jest warta ryzyka?

Największą obawą banków jest przestrzeganie nowych, rygorystycznych przepisów Chin ograniczających zdolność firm do przesyłania danych z kontynentu przez granice. Zmusza to wielu pożyczkodawców i zarządzających aktywami do tworzenia lądowych centrów danych, co zwiększa koszty i bariery w zarządzaniu.

Proces oddzielania informacji w Chinach od innych źródeł i lokalizowania technologii jest na tyle skomplikowany, że Citigroup Inc. – spóźniona firma – musiała opóźnić rozpoczęcie swojej działalności w zakresie papierów wartościowych w Chinach, będącej w całości jej własnością, jak podał w grudniu Bloomberg. Inne firmy, takie jak Goldman Sachs Group Inc. i UBS Group AG, pracują nad tą kwestią od lat.

Dyrektorzy twierdzą jednak, że problemy związane z zarządzaniem danymi to tylko część problemów. W szerszym ujęciu martwią się możliwością, że napięcia między USA a Chinami w związku z handlem lub Tajwanem mogą pewnego dnia szybko się pogorszyć, co potencjalnie zagrozi ich zdolności do prowadzenia spółek zależnych, które ich firmy budowały przez dziesięciolecia.

Chińskie ograniczenia dotyczące eksportu danych mogą utrudniać stosunkowo rutynowe działania w różnych sektorach finansowych, od banków po firmy księgowe.

Według osoby zaznajomionej ze sprawą, która w trakcie wewnętrznych rozmów poprosiła o zachowanie anonimowości, jeden z dużych europejskich banków działających w Chinach zrezygnował z części swoich planów sprzedaży papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami. Zasady uniemożliwiały firmie udostępnianie szczegółowych informacji na temat kredytów samochodowych zagranicznym inwestorom, którzy chcieli uzyskać więcej informacji w celu przeprowadzenia należytej staranności.