Country Garden oficjalnie poinformował o swoim bankructwie w piśmie wysłanym do wierzycieli reprezentowanych przez Citicorp International. Deweloper nie zapłacił 15,4 mln USD odsetek od swoich obligacji dolarowych. Okres karencji na uregulowanie tej płatności minął 17 października. To, że Country Garden oficjalnie przyznał się do bankructwa, nie jest jednak dużym zaskoczeniem. W zeszłym tygodniu poinformował bowiem agencję Bloomberga, że nie będzie w stanie spłacić wszystkich swoich zobowiązań na czas. Obligacje dolarowe Country Garden już zostały mocno przecenione. Na początku tygodnia ich rynkowa cena wynosiła 5 centów za1 dolara nominalnej wartości. To sugeruje, że wierzyciele spodziewają się, że odzyskają małą część pieniędzy.

Country Garden najprawdopodobniej czeka teraz największe postępowanie restrukturyzacyjne w dziejach Chin. Spółka ta była przez wiele lat największym pod względem sprzedaży deweloperem w Państwie Środka (w 2023 r. spadła na siódme miejsce). Jest zaangażowana w ponad 3 tys. projektów budowlanych, a jej łączne zobowiązania sięgają 187 mld USD. Jej bankructwo może więc mieć większy wpływ na chiński rynek nieruchomości niż wcześniejsza plajta innego deweloperskiego giganta - spółki China Evergrande Group. To właśnie problemy Evergrande pod koniec 2021 r. wepchnęły ten rynek w kryzys, który przyczynił się do spowolnienia gospodarczego.