Inflacja cen amerykańskich producentów rośnie wolniej

Rynki postrzegają PPI jako wiodący wskaźnik inflacji, ponieważ mierzy on różnorodne koszty towarów rurociągowych zasilających produkty konsumenckie. W czwartek Departament Pracy opublikuje swój uważniej obserwowany wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich, który ma pokazać lekkie spowolnienie tempa inflacji.

Czytaj więcej Gospodarka światowa W USA przybyło więcej miejsc pracy niż prognozowano Gospodarka amerykańska dodała we wrześniu 336 tys. miejsc pracy, czyli dwukrotnie więcej niż konsensus z Wall Street i pomimo walki Rezerwy Federalnej o ochłodzenie największej gospodarki świata.

Obydwa raporty uwzględniają decyzje polityczne Rezerwy Federalnej, która agresywnie podnosi stopy procentowe, próbując powstrzymać inflację.

W ostatnich dniach urzędnicy banku centralnego wskazali, że być może nie będzie potrzeby wprowadzania dodatkowych podwyżek, ponieważ rentowność obligacji skarbowych sama w sobie gwałtownie wzrosła, powodując zaostrzenie warunków finansowych. To z kolei pomogło złagodzić obawy rynku, co doprowadziło do wzrostów cen akcji w tym tygodniu.

Rynki zareagowały na publikację PPI spokojnie, przy czym kontrakty terminowe na akcje nieznacznie spadły, a rentowności obligacji skarbowych spadły do ​​najniższych poziomów, choć w przypadku większości emisji o dłuższym terminie zapadalności nadal są ujemne.

W sierpniu ceny producentów w USA wzrosły najwięcej od ponad roku w związku ze wzrostem cen benzyny, co stanowi ostatnią wskazówkę, że droga do niskiej inflacji będzie nierówna. Wskaźnik PPI wzrósł o 0,7 proc., co stanowi największy wzrost od czerwca 2022 r. Dane za lipiec zostały zrewidowane nieznacznie w górę i pokazały wzrost PPI o 0,4 proc. zamiast wcześniej raportowanych 0,3 proc. W ciągu 12 miesięcy do sierpnia PPI wzrósł o 1,6 proc. po wzroście o 0,8 proc. w lipcu.