WykresDnia: Kanclerz Niemiec broni wysokich stóp EBC

Około 200 słuchaczy Scholza milczało, a kanclerz udzielił odpowiedzi na własne pytanie: „Ponieważ usłyszycie, zaoszczędzono wtedy pieniądze. Stopy procentowe nie są problemem.”

Prawdziwą przyczyną obecnego kryzysu na niemieckim rynku mieszkaniowym jest fałszywe założenie, że liczba zamożnych ludzi w Niemczech jest „nieskończenie duża” – argumentował Scholz, dając do zrozumienia, że ​​deweloperzy nie budują wystarczającej liczby mieszkań po przystępnych cenach.

Jak podał w piątek urząd statystyczny, ceny domów w Niemczech spadły w drugim kwartale o 9,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to najbardziej gwałtowny spadek od rozpoczęcia szeregu czasowego w 2000 r. W drugim kwartale 2022 r. wskaźnik cen domów osiągnął najwyższy dotychczas poziom, i od tego czasu ceny nieruchomości mieszkalnych spadły w porównaniu do spadku z poprzedniego kwartału. Jednakże przy -1,5 proc. w porównaniu do I kwartału 2023 r. spadek w II kwartale 2023 r. był mniejszy niż w dwóch poprzednich kwartałach (w porównaniu do poprzedniego kwartału: I kwartał 2023: -2,9 proc., IV kwartał 2022: -5,1 proc.).

Wielu ekonomistów za spadki w sektorze budownictwa mieszkaniowego obwinia kampanię EBC zacieśnienia polityki pieniężnej oraz niepewność co do nowych regulacji rządowych w zakresie energii.

Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Mieszkaniowego GdW alarmuje, wzywając do wsparcia rządu dla firm budowlanych.

– Kryzys budowlany w Niemczech pogłębia się z dnia na dzień i coraz bardziej dociera do środka społeczeństwa – stwierdziła w oświadczeniu GdW, reprezentująca około 3000 firm mieszkaniowych w całym kraju. Wezwała do obniżenia podatku od wartości dodanej (VAT) do 7 proc. z obecnego poziomu 19 proc. w przypadku niedrogich czynszów i pożyczek rządowych z oprocentowaniem 1 proc. na wsparcie firm. W poniedziałek rząd ma odbyć szczyt z branżą, aby omówić sytuację.