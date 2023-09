Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) utrzymał główną stopę procentową na najwyższym poziomie od 22 lat. Opublikował również nowe projekcje dotyczące stóp (tzw. dot-plot). Wynika z nich, że członkowie Komitetu dopuszczają jeszcze jedną podwyżkę przed końcem roku, a w przyszłym roku spodziewają się dwóch obniżek stóp, czyli o połowę mniej niż prognozowali w czerwcu. Dwunastu członków FOMC uczestniczących w środowym posiedzeniu spodziewa się jeszcze jednej podwyżki w tym roku, a siedmiu ją wyklucza.

Reklama

W komunikacie ze środowego posiedzenia Komitetu nieco zmieniła się narracja dotycząca sytuacji gospodarczej w USA. Wskazano w nim, że aktywność gospodarcza rozwija się w "solidnym" tempie, podczas gdy wcześniej stwierdzano, że to tempo jest "umiarkowane". Wzrostu liczby etatów nie określono już jako "silnego", ale przyznano, że on zwalnia. Dodano jednak, że rynek pracy wciąż pozostaje silny. Nowe prognozy FOMC mówią, że amerykański PKB wzrośnie w tym roku o 2,1 proc., czyli ponad dwa razy mocniej niż prognozowano w czerwcu. Projekcję dla wzrostu PKB na 2024 r. podniesiono natomiast z 1,1 proc. do 1,5 proc. Prognozę dla inflacji (wskaźnika znanego jako inflacja bazowa PCE) na ten rok obniżono o 0,2 pkt proc. do 3,7 proc.