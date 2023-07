Niemieckie ceny producentów bliskie deflacji

W maju 2023 r. tempo zmian w porównaniu do tego samego miesiąca rok wcześniej wyniosło +1,0 proc.. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny producenta spadły w czerwcu 2023 r. o 0,3 proc. Odnotowano duże wzrosty r/r cen dóbr konsumpcyjnych nietrwałego i trwałego użytku przy jednoczesnym wyraźnym spadku cen dóbr pośrednich i energii – podał Federalny Urząd Statystyczny (Destatis).

Ceny dóbr konsumpcyjnych nietrwałych były o 9,4 proc. wyższe niż w czerwcu 2022 r. W porównaniu z majem wzrosły nieznacznie o 0,1 proc.. Ceny żywności wzrosły o 11,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, przy czym szczególnie wyraźny był wzrost cen cukru (+91,2 proc. w czerwcu 2022 r.). Przetwory ziemniaczane były o 35,9 proc. droższe niż w czerwcu 2022 r., ceny wieprzowiny wzrosły o 31,1 proc. Ceny przetworów i warzyw konserwowych wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 19,8 proc., a przetworzonego mleka płynnego i śmietanki o 15,5 proc. Tylko kilka produktów było w czerwcu 2023 r. tańszych niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Np. ceny masła spadły o 29,3 proc., a surowych olejów roślinnych o 44,0 proc.

W czerwcu odnotowano wzrost r/r o 6,7 proc. w przypadku dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, do czego przyczynił się przede wszystkim rozwój cen mebli (+7,3 proc. w stosunku do czerwca 2022 r.) oraz sprzętu AGD (+7,1 proc. w stosunku do czerwca 2022 r.). W porównaniu z majem ceny dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku wzrosły o 0,1 proc.

Ceny dóbr inwestycyjnych wzrosły o 6,3 proc. rok do roku, głównie za sprawą wzrostu cen maszyn (+7,8 proc. w czerwcu 2022) oraz cen pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (+5,6 proc. w czerwcu 2022). Ceny dóbr inwestycyjnych wzrosły o 0,2 proc. w porównaniu z majem 2023 r.

Spadek cen energii był wyraźniejszy niż spadek cen dóbr pośrednich. Ceny energii spadły o 5,0 proc. od czerwca 2022 r. W porównaniu z majem spadły o 0,2 proc.. Ceny energii poszybowały w górę po rozpoczęciu rosyjskiego ataku na Ukrainę w lutym 2022 r., ale od września 2022 r. spadły o 34,5 proc. Największy wpływ na roczne tempo zmian cen energii miały niższe ceny energii elektrycznej. We wszystkich grupach klientów ceny energii elektrycznej spadły o 12,4 proc. od czerwca 2022 r., ale wzrosły o 1,5 proc. od maja 2023 r. Ceny produktów naftowych spadły o 21,1 proc. w porównaniu z czerwcem 2022 r. i wzrosły o 0,3 proc. w stosunku do maja 2023 r. Lekki olej opałowy kosztował o 42,4 proc. mniej niż rok wcześniej (+2,8 proc. w porównaniu z majem). Ceny paliw silnikowych spadły o 16,9 proc. (+0,7 proc. od maja 2023 r.). Gaz ziemny (dystrybucja) kosztował w czerwcu o 2,4 proc. więcej niż w czerwcu 2022 r. we wszystkich grupach klientów. Jednak w porównaniu z majem ceny gazu ziemnego spadły o 1,6 proc..