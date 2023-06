Liczą oni na spadki kursów. Pożyczają akcje i sprzedają by je później odkupić po niższej cenie i oddać inkasując różnicę.

W takie transakcje inwestorzy zaangażowali już ponad bilion dolarów mimo rajdu indeksu Standard&Poor’s500. Liczą, że w końcu ten trend się odwróci.

-To są tak bliskie relacje jak między dłonią a rękawiczką - zauważa Arthur Hogan, główny strateg rynkowy w firmie inwestycyjnej B. RileyWeallth.

Podkreśla on, że sukces osiągnięty przez rynek mobilizuje pesymistów, kiedy notowania wciąż idą w górę. Jednak ten narastający pesymizm może być źródłem wsparcia dla rynku. Jeśli krótkie pozycje wciąż będą po niewłaściwej stronie gracze mogą zostać zmuszeni do kupna akcji by wyjść z rynku, a to będzie sprzyjało notowaniom.