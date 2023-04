Według "Financial Timesa", krótkie pozycje zajmowane na papierach Deutsche Banku i First Republic Banku niewiele się zmniejszyły od marcowego poziomu. W przypadku First Republic Banku krótkie pozycje stanowiły w zeszłym miesiącu nawet prawie 39 proc. całości jego akcji, podczas gdy na początku marca wynosiły zaledwie 1,3 proc.

Część analityków wskazuje, że program pożyczek płynnościowych oferowanych przez Fed może pomóc wielu mniejszym amerykańskim bankom uniknąć problemów płynnością. Nie uchroni ich jednak przed stratami związanymi m.in. z rosnącymi rentownościami obligacji.

- Kryzys płynnościowy prawdopodobnie już się skończył, ale kryzys związany z wypłacalnością dopiero się zacznie - uważa Barry Norris, dyrektor inwestycyjny w funduszu hedgingowym Argonaut Capital.

Fundusze prowadzące krótką sprzedaż akcji banków (czyli pożyczające ich akcje i sprzedające je, by odkupić po niższej cenie) zarobiły 1,3 mld dol. na pozycjach zajmowanych na papierach Silicon Valley Banku (SVB) - mówią dane firmy Ortex. SVB był jednym z trzech amerykańskich banków, które w marcu 2023 r. upadły z powodu ucieczki depozytów.

Krótka sprzedaż akcji First Republic Banku (którego akcje straciły w marcu 89 proc.) przyniosła natomiast funduszom 848 mln dol. Z kolei 684 mln dol. zarobiły one na krótkiej sprzedaży akcji Credit Suisse. Na przecenie papierów Deutsche Banku zyskały natomiast tylko 40 mln dol.

Ogólnie zyski funduszy hedgingowych z krótkich pozycji zajmowanych na akcjach europejskich i amerykańskich banków sięgnęły 7,2 mld dol.