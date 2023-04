Nastroje niemieckich konsumentów mają się poprawić w maju, ponieważ umiarkowane ceny energii i oczekiwane podwyżki płac pomogą rozproszyć początkowe obawy gospodarstw domowych o utratę siły nabywczej, wynika z ankiety przeprowadzonej w środę przez instytut GfK.

Indeks nastrojów konsumentów Instytutu poprawił się do -25,7 na maj z nieznacznie zrewidowanych w górę -29,3na kwiecień, co stanowi siódmy wzrost z rzędu i powyżej oczekiwań analityków ankietowanych przez Reuters na poziomie -27,9.

Nastroje wracają na właściwe tory po spowolnieniu w zeszłym miesiącu, ale „wartość nadal pozostaje poniżej poziomu sprzed pandemii sprzed około trzech lat” – powiedział Rolf Buerkl, ekspert konsumencki GfK. – Z bardziej pozytywnego punktu widzenia, oczekiwania dotyczące dochodów również rosną siódmy miesiąc z rzędu, po raz pierwszy wracając do poziomu sprzed wojny w Ukrainie – dodał. Subindeks oczekiwań dochodowych wzrósł do -10,7 z -24,3 miesiąc wcześniej, osiągając najwyższą wartość od lutego 2022 r., i pojawia się, gdy pracownicy domagają się wyższych płac i lepszych warunków pracy, aby poradzić sobie z wyższymi kosztami utrzymania poprzez strajki.

Wskaźnik klimatu konsumenckiego prognozuje kształtowanie się realnej konsumpcji prywatnej w kolejnym miesiącu. Wskaźnik powyżej zera sygnalizuje wzrost konsumpcji prywatnej rok do roku. Wartość poniżej zera oznacza spadek w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Według GfK jednopunktowa zmiana wskaźnika odpowiada zmianie rok do roku w konsumpcji prywatnej o 0,1 proc. Wskaźnik „chęć zakupu” przedstawia równowagę między pozytywnymi i negatywnymi odpowiedziami na pytanie: „Czy uważasz, że teraz jest dobry czas na kupowanie głównych przedmiotów?” Subindeks oczekiwań dochodowych odzwierciedla oczekiwania co do rozwoju finansów gospodarstw domowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dodatkowy indeks oczekiwań dotyczących cyklu koniunkturalnego odzwierciedla ocenę ankietowanych dotyczącą ogólnej sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych 12 miesięcy.