Potwierdzają się informacje z poprzedniego miesiąca – Rosja obchodzi sankcje, importując niezbędne do prowadzenia wojny komponenty z zachodnich krajów przez Kazachstan czy Armenię.

Trzeba przyznać, że Stany Zjednoczone zrobiły wiele, by zatrzymać eksport technologii do Rosji. Aż 38 państw podpisało specjalną umowę, dzięki której nie eksportują one technologii do kraju agresora. Jak podkreślają jednak same spółki, łańcuch dostaw w przypadku chipów jest bardzo długi, dlatego ciężko wyeliminować niepożądane podmioty.