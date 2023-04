91 krajów o niskim lub średnim dochodzie wyda w tym roku średnio 16,3 proc. swoich przychodów budżetów na spłatę i obsługę zadłużenia – wynika z danych kampanii Debt Justice. Ten odsetek wzrósł o 150 proc. od 2011 r. i w tym roku najprawdopodobniej będzie najwyższy od 1998 r.

– Długi do spłacenia sięgają już w wielu krajach poziomów kryzysowych, co ogranicza zdolność rządów do zapewnienia usług publicznych, walki z kryzysem klimatycznym oraz odpowiedzi na zawirowania gospodarcze. Nie ma czasu do zmarnowania. Potrzebujemy całościowych mechanizmów redukcji długów – twierdzi Heidi Chow, dyrektor kampanii Debt Justice.