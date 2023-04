Choć w środę polskie władze monetarne zdecydowały o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian, to niektóre banki na świecie nadal zaostrzają politykę. W tym tygodniu o 50 punktów bazowych stopy niespodziewanie podniesiono w Nowej Zelandii, a po podobne posunięcie sięgnęli decydenci w Pakistanie.

Stopy procentowe na świecie zaczną wreszcie spadać?

Mimo to inwestorzy są coraz bardziej przekonani, że w skali globu cykl zaostrzania polityki dobiega końca. Jak wynika z notowań instrumentów pochodnych opartych na stopach procentowych, oczekiwania rynkowe wskazują, że za rok ich przeciętny poziom w gospodarkach rozwiniętych będzie nieco niższy niż obecnie.

To duża zmiana, bo przez większość 2022 r. inwestorzy spodziewali się – skądinąd słusznie – że kolejne 12 miesięcy będzie stało pod znakiem gwałtownych podwyżek. Oczekiwania co do przyszłych średnich stóp zanurkowały poniżej ich obecnej wartości po wyjściu miesiąc temu na światło dzienne problemów sektora bankowego.

Napędzane ustępowaniem obaw o banki odbicie na rynkach akcji pozwoliło na odrobienie większości strat ze związanej z nimi wyprzedaży, a decydenci z szeregu instytucji pozostali przy jastrzębiej retoryce. Mimo to wymazanie z oczekiwań inwestorów podwyżek stóp okazało się trwałe – średnia stóp w gospodarkach rozwiniętych ma spaść w rok z obecnie notowanych 3,25 proc. do poniżej 3,10 proc.

Inwestorzy: Do końca 2023 r. stopy Fedu obniżą się o 75 punktów

Po słabych danych z amerykańskiego rynku pracy, które napłynęły w tym tygodniu, inwestorzy mogą się niebawem upewnić, że kierunek polityki banków centralnych zaczyna zawracać. Pierwsze oznaki spowolnienia w tej rozgrzanej części gospodarki oznaczają, że Fed jest bliższy osiągnięcia jednego z celów podwyżek stóp.

W czwartek średnie rynkowe oczekiwania co do kształtowania się na koniec roku stóp w USA sięgały 4,1 proc., co oznaczałoby, że w tym czasie bank sięgnie po trzy 25-punktowe obniżki. Tymczasem zwrot w jego polityce mógłby być przełomowy, a to dlatego że byłby zapewne drogowskazem dla władz monetarnych w innych krajach.

Oczekiwania obniżek stóp procentowych to czynnik wspierający zwykle rynki obligacji skarbowych o stałym kuponie oraz złoto, które dzięki nim staje się bardziej atrakcyjne na tle innych aktywów. Mogą korzystać na nich także rynki akcji i surowców, ale w ich przypadku warunkiem jest to, że obniżkom stóp nie będzie towarzyszyło pogorszenie się perspektyw koniunktury w globalnej gospodarce.