Anonimowy inwestor, o którego wyjątkowo ryzykownym zakładzie dowiedziała się agencja Bloomberg, zajął pozycję na opcjach powiązanych z kontraktami na obowiązującą na rynku europejskim trzymiesięczną stopę EURIBOR. Zajęcie pozycji, która może mu przynieść 56 milionów euro zysku, nie kosztowało go nic, jednak jeśli EBC obniży stopy głębiej niż do zera, zamiast zysków trader poniesie poważne straty.

Ile wyniosą stopy EBC?

Na razie jednak nic nie wskazuje, aby miał się zrealizować którykolwiek ze scenariuszy zakładających drastyczny spadek stóp – ani ten czarny, ani ten wyjątkowo dla niego optymistyczny. EBC, który w marcu mimo zawirowań wokół banków podniósł główną stopę procentową do 3,5 proc., nie wyklucza dalszych podwyżek. Jak zapowiada członek Rady Prezesów EBC Pierre Wunsch, będzie to konieczne w przypadku stabilizacji sytuacji na rynkach.

Jednak już rynek instrumentów pochodnych zakłada scenariusz, że po przejściowym wzroście za rok stopy procentowe będą zbliżone do obecnych, a pojawianie się na rynku pozycji obstawiających ich spadek do zera pokazuje, że nawet tak skrajny scenariusz nie jest zupełnie wykluczony. W porównaniu z sytuacją sprzed zawirowań wokół banków, kulminujących ratunkowym przejęciem Credit Suisse przez UBS, rynkowe oczekiwania co do stóp EBC poszły w dół o prawie pełen punkt procentowy.

To oznacza, że inwestorzy zaczęli dostrzegać ryzyko, że problemy banków doprowadzą do recesji. Jednak powrót stóp do zera, i to w ciągu zaledwie roku, wymagałby zapewne dużo bardziej drastycznego obrotu spraw niż samej recesji. Do takiego zwrotu EBC mógłby skłonić mało prawdopodobny scenariusz, jakim byłoby przerodzenie się problemów pojedynczych banków w kryzys bankowy na pełną skalę.