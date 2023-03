Grupa ML System zgodnie z szacunkowymi danymi wypracowała w 2022 r. 281,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 49 proc. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 37 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 39,3 proc. W analizowanym okresie wynik EBITDA wzrósł rok do roku o 49,8 proc., do 36,5 mln zł. Wartość akcji rośnie od samego rana o ponad 4,8 proc.