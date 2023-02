Inflacja HICP (inflacja konsumencka liczona według koszyka Eurostatu) wyhamowała w Niemczech z 9,6 proc. w grudniu do 9,2 proc. w styczniu. Średnio prognozowano, że wzrośnie ona do 10 proc. Tymczasem inflacja konsumencka liczona według metodologii niemieckiego urzędu statystycznego przyspieszyła z 8,6 proc. do 8,7 proc. Spodziewano się jej wzrostu do 8,9 proc.