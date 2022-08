Decydenci z Pekinu sięgają po półśrodki, by wspomóc wzrost PKB

Chińskie władze przedstawiły liczący 19 punktów program stymulacyjny opiewający na równowartość 146 mld USD. Koncentruje się on głównie na wspieraniu rozwoju infrastruktury. To jednak może nie wystarczyć, by pobudzić gospodarkę przeżywającą spowolnienie.