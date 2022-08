Poranek maklerów – Były wzrosty, ale co z obrotami?

W poniedziałek większość indeksów warszawskiej giełdy nadal szła do góry. WIG20 zyskał 0,9 proc. Jeszcze więcej sWIG80 – 1,3 proc. Spadł za to mWIG40. Ale rozczarowały obroty, które obniżyły się o pół miliarda złotych do nieco ponad 700 mln zł.