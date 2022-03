Z ostatniego badania rynku consumer finance ZPF i IRG SGH w I kwartale 2022 r. wynika, że zmalał odsetek gospodarstw domowych, które deklarują zdolność do oszczędzania. Obecnie jest to około 41 proc. respondentów, podczas gdy przed kwartałem było to około 48 proc., a przed rokiem aż 57 proc.