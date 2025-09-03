Budżet państwa w 2026 roku. Kto zyska, kto straci?

Podobnie najwyższe w historii mają być nakłady na ochronę zdrowia. Łącznie z NFZ ma to być niemal 248 mld zł, z czego budżet państwa ma dołożyć w 2026 r. aż 45 mld zł wobec 37 mld zł w 2025 r. (co oznacza wzrost wydatków budżetowych w dziale zdrowie o ponad 20 proc.).

Wyższe mają być też oczywiście wydatki państwa (nie tylko z budżetu, a też z ZUS i KRUS) na emerytury i renty. Sama waloryzacja świadczeń pochłonie o 22 mld zł więcej niż w tym roku. Na tzw. 13. i 14 emeryturę zabezpieczono zaś 31,8 mld zł na 2026 r., choć to tylko 0,3 mld zł więcej niż plan na 2025 r. W budżecie są też środki na program tzw. „renty wdowiej”, które szacunkowo mogą wynieść 7-9 mld zł.

Ile zyskają rodziny z dziećmi?

Do rodzin z dziećmi w przyszłym roku trafić ma m.in. 6 mld zł z tytułu programu „Aktywny rodzic” i ok. 61,8 mld zł z tytułu dodatków 800+. Ciekawe przy tym, że wydatki na sam program 800+ mają być rok do roku o ok. 1 mld zł niższe, ponieważ, jak tłumaczył minister finansów Andrzej Domański, przez kryzys demograficzny w Polsce spada również liczba dzieci, a więc liczba beneficjentów systemu.

W ramach kontynuacji zadań z zakresu polityki społecznej wydatki budżetu na świadczenie wspierające (dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami) mają być o 3,4 mld zł wyższe, sięgając 8,7 mld zł. Oprócz tego zaplanowano też rezerwę celową na zobowiązania wynikające z realizacji ustawy o świadczeniu wspierającym w wysokości 3,6 mld zł.

Rekordowo wysokie mają być nakłady budżetowe w obszarze mieszkalnictwa – tu przewidziano na 2026 r. ok. 6,7 mld zł, czyli aż o 4 mld zł więcej niż plan na 2025 r.

Wyższe pensje i rekordowe nakłady na mieszkania

W przyszłym roku budżet ma wydać aż o 15 mld zł (łącznie 90 mld zł) na obsługę długu Skarbu Państwa, choć akurat Polacy na tym wzroście nie korzystają, a raczej tracą. Z kolei kwota bazowa dla wynagrodzeń, zarówno dla nauczycieli, jak i dla pracowników sfery budżetowej ma wzrosnąć o 3 proc., a wydatki budżetu na płace (dla urzędników i funkcjonariuszy, ale bez nauczycieli), mają być o ok. 3,7 mld wyższe, sięgając co najmniej 78,8 mld zł. Inna sprawa, czy podwyżki rzędu 3 proc. rok do roku będą rzeczywiście zadowalające.