Budżet państwa w 2026 roku. Kto zyska, kto straci?

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Na pierwszy rzut oka budżet państwa w przyszłym roku ma być wyjątkowo oszczędny. Łączne wydatki mają być bowiem mniejsze o ok. 2,7 mld zł niż plan na 2025 r. W relacji do PKB nastąpić ma zaś spadek – z 23,6 proc. w tym roku do 22,1 proc. w 2026 r. Z naszej analizy wynika jednak, że to efekt raczej księgowy, w rzeczywistości państwo na podstawowe cele wyda o ok. 7 proc. więcej.
Zamieszanie w porównywaniu planów budżetowych wynika z nietypowego rozwiązania, na jakie zdecydowało Ministerstwo Finansów w 2025 r. W ramach wydatków zarezerwowano bowiem aż 63,2 mld zł na wykup obligacji BGK i PFR (wyemitowanych w pandemicznym 2020 r.), choć zwykle takie operacje związane z długiem traktowane są jako rozchody budżetowe. I gdyby odjąć tę pozycję, „zwykłe” wydatki budżetu w 2025 r. wyniosłyby ok. 858 mld zł.
Plan na 2026 r. to ok. 919 mld zł (kolejnego wykupu obligacji BGK czy PFR-u już nie przewidziano), w warunkach porównywalnych mowa więc o wzroście rok do roku, i to o całkiem solidną kwotę – ok. 60 mld zł (czyli ok. 7 proc.). Sprawdzamy, kto na tym ma najbardziej skorzystać, a być może kto okaże się najbardziej stratny.
Według zapewnień ministra finansów zadowoleni mają być wszyscy beneficjenci budżetu. Rekordowo wysokie mają być nakłady na obronność – łącznie 200 mld zł, czyli o 13,5 mld zł więcej niż w 2025 r. (choć sam budżet ma wydać o kilka miliardów złotych mniej rok do roku, za to większy wkład ma wnieść pozabudżetowy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych).
Podobnie najwyższe w historii mają być nakłady na ochronę zdrowia. Łącznie z NFZ ma to być niemal 248 mld zł, z czego budżet państwa ma dołożyć w 2026 r. aż 45 mld zł wobec 37 mld zł w 2025 r. (co oznacza wzrost wydatków budżetowych w dziale zdrowie o ponad 20 proc.).
Wyższe mają być też oczywiście wydatki państwa (nie tylko z budżetu, a też z ZUS i KRUS) na emerytury i renty. Sama waloryzacja świadczeń pochłonie o 22 mld zł więcej niż w tym roku. Na tzw. 13. i 14 emeryturę zabezpieczono zaś 31,8 mld zł na 2026 r., choć to tylko 0,3 mld zł więcej niż plan na 2025 r. W budżecie są też środki na program tzw. „renty wdowiej”, które szacunkowo mogą wynieść 7-9 mld zł.
Do rodzin z dziećmi w przyszłym roku trafić ma m.in. 6 mld zł z tytułu programu „Aktywny rodzic” i ok. 61,8 mld zł z tytułu dodatków 800+. Ciekawe przy tym, że wydatki na sam program 800+ mają być rok do roku o ok. 1 mld zł niższe, ponieważ, jak tłumaczył minister finansów Andrzej Domański, przez kryzys demograficzny w Polsce spada również liczba dzieci, a więc liczba beneficjentów systemu.
W ramach kontynuacji zadań z zakresu polityki społecznej wydatki budżetu na świadczenie wspierające (dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami) mają być o 3,4 mld zł wyższe, sięgając 8,7 mld zł. Oprócz tego zaplanowano też rezerwę celową na zobowiązania wynikające z realizacji ustawy o świadczeniu wspierającym w wysokości 3,6 mld zł.
Rekordowo wysokie mają być nakłady budżetowe w obszarze mieszkalnictwa – tu przewidziano na 2026 r. ok. 6,7 mld zł, czyli aż o 4 mld zł więcej niż plan na 2025 r.
W przyszłym roku budżet ma wydać aż o 15 mld zł (łącznie 90 mld zł) na obsługę długu Skarbu Państwa, choć akurat Polacy na tym wzroście nie korzystają, a raczej tracą. Z kolei kwota bazowa dla wynagrodzeń, zarówno dla nauczycieli, jak i dla pracowników sfery budżetowej ma wzrosnąć o 3 proc., a wydatki budżetu na płace (dla urzędników i funkcjonariuszy, ale bez nauczycieli), mają być o ok. 3,7 mld wyższe, sięgając co najmniej 78,8 mld zł. Inna sprawa, czy podwyżki rzędu 3 proc. rok do roku będą rzeczywiście zadowalające.
Bardzo ciekawe wyglądają za to propozycje naczelnych organów państwa, w tym Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, Krajowej Rady Sądowniczej czy Trybunału Konstytucyjnego. Tu oczekuje się wzrostu wydatków rok do roku, zwykle o kilka, kilkanaście procent, a czasami nawet o 60 proc. (np. w przypadku KRS). Ale ostateczne plany budżetowe tych instytucji ustala Parlament, a nie one same.
Z naszej analizy wynika, że większość obszarów i działów budżetowych ma więc zyskać na przyszłorocznych wydatkach publicznych. Niemniej będą też i stratni, choć to grupa wyraźnie mniej liczna. Przede wszystkim mniejsze mają być rok do roku inwestycje jednostek budżetowych. Plan na 2026 r. to 72 mld zł, czyli o niemal 9 proc. mniej niż plan na 2025 r. Ciekawe przy tym, że minister Domański podkreślał istotny wzrost inwestycji w przyszłym roku do 100 mld zł, mając zapewne na uwadze również wydatki realizowane przez fundusze pozabudżetowe.
W samym budżecie centralnym rok do roku niższe mają zaś wydatki m.in. na transport i łączność, w tym na finansowanie wieloletnich programów drogowych i kolejowych – 13,7 mld zł wobec 16,6 mld zł w tym roku. A na takie działy jak kultura czy sprawy wewnętrzne przewidziano mniej więcej tyle samo pieniędzy co w tym roku.
Z zestawienia podanego w uzasadnieniu do ustawy budżetowej wynika, że rok do roku istotnie mniejsza ma być również pozycja „subwencje i dotacje”, ale to efekt nietypowego zakwalifikowania wydatków na wykup obligacji pandemicznych, o czym pisaliśmy wcześniej.
Z kolei ekonomiści PKO BP zwracają uwagę na nieznaczne ograniczenie roli tzw. funduszy pozabudżetowych. Ich łączne wydatki mają być mniejsze rok do roku o 11,9 proc., sięgając 160 mld zł. Przy czym największe nakłady ma ponosić Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych – nawet 50 proc. z całości (czyli niemal 80 mld zł). Sporą pulą pieniędzy będzie dysponować Krajowy Fundusz Drogowy (20 proc. całości) i Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 (16 proc.).
Po stronie dochodowej przyszłoroczny budżet jest bardzo napięty i zagrożony. W związku z tym poważnie zagrożona jest też konsolidacja finansów publicznych – mówi Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.