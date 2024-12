Przybywa pieniądza w gospodarce. Nowe dane NBP powyżej prognoz

Dane NBP wskazują, że podaż pieniądza M3 – tj. gotówki w obiegu oraz depozyty bieżące i terminowe – urosła rok do roku najmocniej od trzech lat i na koniec listopada wyniosła już ponad 2,43 bln zł. W samym listopadzie urosła o18,4 mld zł, ze względu m.in. na silną dynamikę depozytów gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw niefinansowych. Dane NBP wskazują, że szczególnie imponująco – o 10 proc. rok do roku, najsilniej od 2,5 roku – wzrosła wartość gotówki w obiegu. Przekracza już 396 mld zł. Dynamiczny wzrost gotówki w obiegu jest uznawany za symptom ożywienia gospodarczego.

Jednocześnie ekonomiści Pekao zwracają zaś uwagę na ponownie dwucyfrową dynamikę wzrostu depozytów gospodarstw domowych.

Akcja kredytowa się ożywia

Dane NBP wskazują też na stopniowe ożywienie akcji kredytowej. Należności sektora bankowego wzrosły w listopadzie o 5,5 proc. rok do roku. To największy wzrost od dwóch lat.

"Dynamika kredytów dla sektora podmiotów instytucjonalnych przyspieszyła do 6,2 proc. rok do roku oraz 1,2 proc. miesiąc do miesiąca, a w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw do 4,9 proc. r./r. oraz 0,9 proc. r./r." - zauważają ekonomiści PKO BP.