Decyzja RPP bez zaskoczeń. Stopy procentowe spadły o 0,25 pkt. proc.

Na środowym posiedzeniu RPP obniżyła wszystkie stopy procnetowe o 0,25 pkt. proc. - zgodnie z oczekiwaniami analityków.

Główna stopa, referencyjna została obniżona do 5,75 proc. w skali rocznej z 6 proc. Stopa stopa lombardowa spadła do 6,25 proc., stopa depozytowa - do 5,25 proc., stopa redyskontowa weksli - do 5,80 proc., a stopa dyskontowa weksli - do 5,85 proc. - podał Narodowy Bank Polski w komunikacie.

To druga z rządu obniżka stóp, choć w mniejszej skali niż ta poprzednia. We wrześniu, ku zaskoczeniu rynków, dokonano głębokiego cięcia aż o 0,75 pkt. proc. (z 6,75 proc. do 6 proc.).

Raty kredytów w dół

Spadek stopy referencyjnej przełoży się na obniżenie kosztów pożyczania i wysokość rat kredytów, przede wszystkim tych hipotecznych. Jak wyliczają eksperci, stopy niższe o każde 0,25 pkt. oznaczają ratę niższą o ok. 16 zł na każde pożyczone 100 tys. zł.

- W przypadku kredytu mieszkaniowego na kwotę 300 tys. zł (zaciągniętego na 30 lat, w kwietniu 2021 r.) rata zmniejszy się więc o niecałe 50 zł – wylicza Jarosław Sadowski, analityk Expander Advisors.